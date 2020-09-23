Цены на нефть упали из-за новостей из США

Мировые цены на нефть в среду, 23 сентября, продолжили падение, которое началось еще в конце прошлой недели. Причина – новости об изменении запасов сырья в США.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в ноябре опустилась до $41,38 за баррель (-0,81%). Также подешевели октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI – до $39,41. Снижение составило 0,98%.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Fututres по состоянию на 10:00 по киевскому времени.

Цены на нефть марки Brent TheICE

Цены на нефть марки WTI. TheICE

Цены на нефть снизились из-за новостей о том, что США на прошлой недели нарастили ее запасы, сообщил "Интерфакс". Это значит, что в ближайшее время эта страна (крупнейший в мире потребитель сырья) не будет покупать ее в больших объемах. Следовательно, заметного спроса на нефть, который позволил бы поддерживать цены, в мире не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть во вторник, 22 сентября, упали из-за новостей о возобновлении добычи сырья в Ливии.