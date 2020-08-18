Цены на нефть упали из-за новостей из США: как это отразится на украинцах

Мировые цены на нефть во вторник, 18 августа, упали. Так, цена барреля Brent с поставкой в октябре снизилась на 0,06 – до $45,34.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 10:42 по киевскому времени. А сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели до $42,8 (-0,21%).

Цены на нефть Brent TheICE

Цены на нефть WTI TheICE

Что влияет на стоимость нефти

Цены на сырье сейчас зависят от двух факторов: противостояния США и Китая, а также надежд на более быстрое восстановление американской экономики, сообщил "Интерфакс".

Министерство торговли США в понедельник объявило о новых ограничениях по части технологий для китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co.

Трейдеры становятся более оптимистичными насчет восстановления экономики США: оно может происходить быстрее, чем ожидалось.

Как стоимость нефти влияет на украинцев

Украина импортирует большую часть потребляемой нефти. По данным Госстата, за 2019 год в стране было добыто около 1,6 млн тонн своей нефти, тогда как импорт составил 790,6 млн тонн. Также Украина импортирует большую часть нефтепродуктов.

Чем дороже нефть, тем выше цены на продукты, которые из нее получают (бензин, дизель, мазут и прочие продукты химической переработки). Правда, их стоимость меняется не сразу после изменения цен на нефть в оптовой закупке, а с запозданием в несколько месяцев.

Обвал цен на нефть, который произошел весной, смягчил последствия удара коронакризиса по экономике Украины. В частности, по подсчетам экс-заместителя главы правления НБУ Александра Савченко, если бы не упавшие весной цены на нефть, то снижение ВВП Украины было бы не 11%, а все 15%.

Также колебание цен на нефть косвенно затрагивает и другие рынки. Дело в том, что если один сырьевой рынок проседает, это затрагивает все сырьевые рынки. То есть, цены на нефть, пусть и не прямо, влияют на производство экспортных украинских товаров и приток валюты в страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в понедельник, 17 августа, выросли после снижения в пятницу. При этом Международное энергетическое агентство понизило прогноз нефтяного спроса в 2020-2021 годы.

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