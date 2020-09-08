Цены на нефть резко снизились: как это повлияет на украинцев

Цены на нефть во вторник, 8 сентября, продолжили падение из-за слабого спроса и неудачной попытки Саудовской Аравии снизить цены на сырье.

Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в ноябре снизилась до $41,82 (-0,45%). А октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI опустились до $38,87. Падение составило 0,53%.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Fututres по состоянию на 9:56 по киевскому времени.

В ходе дневных торгов снижение цен резко усилилось. По состоянию на 14:20 по киевскому времени баррель Brent подешевел до $40,65 (снижение составило 3,23%), а WTI опустился до $37,64 за баррель (падение на 3,68%).

Цены на нефть марки Brent. TheICE

Цены на нефть марки WTI. TheICE

Почему нефть дешевеет

Снижение цен на сырье эксперты связали с предположениями, что спрос на него вряд ли восстановится в ближайшее время, сообщил "Интерфакс".

"Представители лишь четырех из десяти азиатских нефтеперерабатывающих компаний заявили, что воспользуются снижением цен на нефть, поставляемую саудовской госкомпанией Saudi Aramco, чтобы увеличить закупки. Сдержанный интерес к саудовской нефти говорит о снижении спроса в Азии, которая является крупнейшим мировым потребителем нефти, отмечают эксперты", – говорится в публикации.

Среди других факторов, снижающих потенциал роста цен на нефть, – завершение летнего автомобильного сезона в США, а также постепенное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+.

Как стоимость нефти влияет на украинцев

Украина импортирует большую часть потребляемой нефти. Также из-за рубежа в страну идет большую часть нефтепродуктов.

Чем дороже нефть, тем выше цены на продукты, которые из нее получают (бензин, дизель, мазут и прочие продукты химической переработки). Правда, их стоимость меняется не сразу после изменения цен на нефть в оптовой закупке, а с запозданием в несколько месяцев.

Обвал цен на нефть, который произошел весной, смягчил последствия удара коронакризиса по экономике Украины. В частности, по подсчетам экс-заместителя главы правления НБУ Александра Савченко, если бы не упавшие весной цены на нефть, то снижение ВВП Украины было бы не 11%, а все 15%.

Также колебание цен на нефть косвенно затрагивает и другие рынки. Дело в том, что если один сырьевой рынок проседает, это затрагивает все сырьевые рынки. То есть, цены на нефть, пусть и не прямо, влияют на производство экспортных украинских товаров и приток валюты в страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября цены на нефть упали из-за решения саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco снизить в октябре цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США.