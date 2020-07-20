Цены на нефть упали из-за коронавируса: график

Ярослав Маркин Рынки и компании 10:10, 20.07.2020

Цены на нефть во всем мире в понедельник, 20 июля, снизились из-за новостей об увеличении количества случаев заболевания COVID-19.

Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре поднялась на 0,67% – до $42,85. Цены на нефть сорта WTI с поставкой в августе снизились на 0,69% – до $40,31. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:50 по киевскому времени.

Снижение цен эксперты связывают с увеличением количества заболевших коронавирусом как во всем мире, так и в США в частности, сообщил "Интерфакс".

"Хотя США продолжили фиксировать увеличение прироста случаев и к концу прошлой недели достигли рекордного дневного показателя в более чем 77 тысяч, относительно низкий уровень смертности по сравнению с ранним периодом вспышки в марте-апреле позволил сгладить некоторые опасения рынка", -–отмечает рыночный стратег IG Markets Цзиньи Пан.

Цены на нефть Brent
TheICE
Цены на нефть WTI
TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть во всем мире в четверг, 16 июля, начали снижаться после того, как страны ОПЕК договорились увеличить ее добычу. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре поднялась на 0,32% – до $43,65.

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