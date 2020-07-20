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Цены на нефть упали из-за коронавируса: график

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Рынки и компании
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Цены на нефть упали из-за коронавируса: график

Цены на нефть 20 июля. Коллаж Обозревателя

Цены на нефть во всем мире в понедельник, 20 июля, снизились из-за новостей об увеличении количества случаев заболевания COVID-19.

Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре поднялась на 0,67% – до $42,85. Цены на нефть сорта WTI с поставкой в августе снизились на 0,69% – до $40,31. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:50 по киевскому времени.

Снижение цен эксперты связывают с увеличением количества заболевших коронавирусом как во всем мире, так и в США в частности, сообщил "Интерфакс".

"Хотя США продолжили фиксировать увеличение прироста случаев и к концу прошлой недели достигли рекордного дневного показателя в более чем 77 тысяч, относительно низкий уровень смертности по сравнению с ранним периодом вспышки в марте-апреле позволил сгладить некоторые опасения рынка", -–отмечает рыночный стратег IG Markets Цзиньи Пан.

Цены на нефть Brent

Цены на нефть Brent TheICE

Цены на нефть WTI

Цены на нефть WTI TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть во всем мире в четверг, 16 июля, начали снижаться после того, как страны ОПЕК договорились увеличить ее добычу. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре поднялась на 0,32% – до $43,65.

Мировые цены на нефтьWTIBrentнефть
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