Цены на нефть упали из-за коронавируса: график

Цены на нефть во всем мире пошли вниз из-за опасений, что в ряде стран снова могут ужесточить карантин.

К 9:20 по киевскому времени стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в сентябре снизилась на 1,18% – до $42,59. А WTI с поставкой в августе подешевел на 1,13% – до $40,17. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures.

Цены на нефть 7 июля TheICE

Цены на нефть 7 июля TheICE

Эксперты опасаются, что темпы восстановления спроса на нефть будут более слабыми, чем ожидалось, сообщил "Интерфакс". Причина – в необходимости продления срока карантинных ограничений или отмены предыдущих послаблений.

"Энтузиазм рынка, который мы наблюдали вслед за отменой карантинных ограничений, ослаб на фоне их частичного возврата из-за нового скачка заболеваемости COVID-19", – объяснил аналитик по рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона в Oanda Джеффри Хэлли.

Потребление бензина в США за три дня праздника по случаю Дня независимости в этом году было на 22% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные GasBuddy.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть выросли после проседания в конце прошлой недели. В понедельник, 6 июля, стоимость Brent с поставкой в сентябре увеличилась на 0,84% – до $43,16 за баррель.