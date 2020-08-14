Цены на нефть снова выросли выше $45: график

Ярослав Маркин Рынки и компании 09:28, 14.08.2020

Мировые цены на нефть в пятницу, 14 августа, начали идти вверх. Цена барреля Brent с поставкой в октябре выросла на 0,35 – до $45,12.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:10 по киевскому времени. А сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали до $42,4 (+0,37%).

В ходе снижения, которое было накануне, баррель Brent опускался ниже $44,95, а WTI торговался дешевле $42,26.

Цены на нефть Brent
TheICE
Цены на нефтьWTi
TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в четверг, 13 августа, начали снижаться после роста накануне до максимальных отметок с начала марта.

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