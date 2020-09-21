Цены на нефть снизились после скачка на прошлой неделе

Ярослав Маркин Рынки и компании 09:58, 21.09.2020

Мировые цены на нефть в понедельник, 21 сентября, снизились после скачка на прошлой неделе

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в ноябре опустилась до $42,79 за баррель (-0,83%). А вот октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали до $41,21. Рост составило 0,21%.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Fututres по состоянию на 9:35 по киевскому времени.

Цены на нефть марки Brent
TheICE
Цены на нефть марки WTI.
TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть не будут расти до заявления стран-членов ОПЕК+ о масштабном сокращении добычи. В ближайшее время стоимость барреля марки Brent может колебаться в пределах 39,20-44,10 долларов.

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