Цены на нефть снизились после скачка на прошлой неделе

Мировые цены на нефть в понедельник, 21 сентября, снизились после скачка на прошлой неделе

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в ноябре опустилась до $42,79 за баррель (-0,83%). А вот октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали до $41,21. Рост составило 0,21%.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Fututres по состоянию на 9:35 по киевскому времени.

Цены на нефть марки Brent TheICE

Цены на нефть марки WTI. TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть не будут расти до заявления стран-членов ОПЕК+ о масштабном сокращении добычи. В ближайшее время стоимость барреля марки Brent может колебаться в пределах 39,20-44,10 долларов.