Цены на нефть рухнут еще раз: Bloomberg дало угрожающий прогноз

Стоимость барреля нефти марки Brent может упасть ниже $20 уже в середине апреля, а цены на сорт WTI могут опуститься аж до $15-17/бар.
Такой прогноз дало агентство Bloomberg, опросившее 20 трейдеров нефти и нефтепродуктов. У подавляющего большинства из них "апокалиптичные" ожидания.
"18 из 20 трейдеров ожидают, что цена на Brent упадет до $20 за баррель или ниже, тогда как у WTI цена будет на $3-5 ниже. Ожидается, что снижение цен продлится от нескольких недель до конца года, говорят трейдеры", – сказано в публикации.
"Уровень в $20 легко преодолеть к середине апреля", – сказал агентству директор индийского нефтеперерабатывающего завода Bharat Petroleum Corp Р. Рамачандран.
Стоимость нефти
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России.
Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, которые произошли после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
Агентство Goldman Sachs спрогнозировало, что в течение II квартала 2020 года стоимость барреля нефти сорта Brent упадет до $20. Это значит, что цена российской Urals может составить $15-16/баррель.
Японский банк Mizuho предсказал падение цен на нефть ниже нуля. Там считают, что свободные хранилища очень быстро заполнятся и производителям придется доплачивать, чтобы где-то хранить сырье.
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