Цены на нефть рухнут еще раз: Bloomberg дало угрожающий прогноз

Стоимость барреля нефти марки Brent может упасть ниже $20 уже в середине апреля, а цены на сорт WTI могут опуститься аж до $15-17/бар.

Такой прогноз дало агентство Bloomberg, опросившее 20 трейдеров нефти и нефтепродуктов. У подавляющего большинства из них "апокалиптичные" ожидания.

"18 из 20 трейдеров ожидают, что цена на Brent упадет до $20 за баррель или ниже, тогда как у WTI цена будет на $3-5 ниже. Ожидается, что снижение цен продлится от нескольких недель до конца года, говорят трейдеры", – сказано в публикации.

"Уровень в $20 легко преодолеть к середине апреля", – сказал агентству директор индийского нефтеперерабатывающего завода Bharat Petroleum Corp Р. Рамачандран.

Стоимость нефти

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