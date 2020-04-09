Цены на нефть резко взлетели: Россия пошла на попятную

Мировые цены на нефть за несколько минут взлетели почти на 8% до $35,3 за баррель сразу после новостей о том, что Россия и Саудовская Аравия смогли договориться о снижении объемов добычи. Но уже через несколько часов они снова упали – до $31,8 за баррель.

Такая договоренность фактически приведет к концу ценовой войны между двумя крупнейшими производителями нефти. Как следствие, объемы добычи сократятся, а цены будут расти. ОПЕК+ и не входящие в альянс страны обсуждают сокращение добычи на целых 20 млн баррелей в сутки.

Однако как сообщили РИА Новости в своем Telegram-канале, участники заседания ОПЕК+ договорились только насчет 10 млн баррелей в сутки, то есть на 22%.

investing.com

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Что сейчас:

на мировом рынке наблюдается переизбыток нефти, вызванный пандемией коронавируса и ценовой войной России и Саудовской Аравии.

Кризис усилился в марте, когда на последних переговорах Россия отказалась сокращать добычу и продлевать соглашение ОПЕК+, в ответ Саудовская Аравия в разы увеличила добычу нефти. Такое решение привело к падению цен до $21,65 за баррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новые переговоры в формате ОПЕК+. После общения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом он объявил, что с рынка может уйти 10-15 млн баррелей.

Предполагалось, что встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля, но ее перенесли на 9 число. Одной из причин источники называли спор между Москвой и Эр-Риядом о виновнике начала ценовой войны. Они переложили ответственность друг на друга за падение цен на сырье более чем в два раза на фоне обвального падения спроса.

Также OBOZREVATEL сообщал, что эксперты и аналитики энергетического сектора все же склоняются к тому мнению, что в ближайшей перспективе Саудовская Аравия и Россия смогут договорится. Низкая цена на нефть не выгодна для экономики обеих стран.