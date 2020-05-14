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14 мая • обновлено в 16:32
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Цены на нефть развернулись на фоне опасений из-за коронавируса

6.7т
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Мировые цены на нефть начали расти после падения накануне. Стоимость барреля марки Brent в четверг, 14 мая, поднялась на 2,5% – до $29,92.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне подорожали на 2,7% – до $25,99. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи по состоянию на 16:10 по киевскому времени.

В среду сырье дешевело из-за опасений, что в мире может начаться вторая волна коронавируса.

Цены на Brent

Цены на Brent

TheICE

Цены на WTI

Цены на WTI

TheICE

Напомним, с 1 мая начало действовать соглашение, согласно которому члены Организации стран-экспортеров нефти и их союзники (ОПЕК+) должны ограничивать объемы добычи. Это должно убрать излишек сырья с рынка и поднять на него цены.

Цены на нефть

Цены на нефть

Что теперь будет с ценами на нефть?

Первое – цены на нефть все равно будут оставаться на низком уровне. Как минимум до конца карантинных мер (а это, по всей вероятности, – май 2020-го). Второе – ограничительных мер может оказаться недостаточно. Об этом, кстати, сейчас и думают инвесторы. Именно этот фактор подталкивает стоимость черного золота к снижению.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в ближайшей перспективе могут взлететь с $27 до $35-50 за баррель (марка Brent), стоимость барреля WTI может вырасти от $19,9 до $20-25. Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

В ОПЕК считают, что стоимость нефти во второй половине 2020 года будет колебаться вокруг $40 за баррель.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Теги
WTI Brent нефть
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Экономика Рынки и компании

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