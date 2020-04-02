Цены на нефть развернулись: сколько стоит баррель

Мировые цены на нефть начали подниматься на фоне новостей о том, что власти США собираются поддержать свои нефтяные компании в момент кризиса.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже к 8 утра по киевскому времени составила $26,23 за баррель, что на $1,49 (6,02%) выше цены на закрытие предыдущей сессии, сообщил "Интерфакс".
Цены на нефть
Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на $1,01 (4,97%) – до $21,32 за баррель.
"Поддержку рынку в четверг оказала информация о том, что президент США Дональд Трамп планирует в пятницу провести встречу с главами некоторых из крупнейших американских нефтяных компаний для обсуждения мер, которое могло бы принять государство, чтобы помочь отрасли справиться с беспрецедентным обвалом цен", – отмечают в публикации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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В России произошел очередной обвал курса рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта, стоимость доллара преодолела психологическую отметку в 79 рублей, поднявшись до 79,20 руб./$.
Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.
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