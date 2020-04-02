Главная Новости
2 апреля • обновлено в 09:50
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Цены на нефть развернулись: сколько стоит баррель

3.6т
Читать материал на украинском

Мировые цены на нефть начали подниматься на фоне новостей о том, что власти США собираются поддержать свои нефтяные компании в момент кризиса.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже к 8 утра по киевскому времени составила $26,23 за баррель, что на $1,49 (6,02%) выше цены на закрытие предыдущей сессии, сообщил "Интерфакс".

Цены на нефть

Цены на нефть

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на $1,01 (4,97%) – до $21,32 за баррель.

"Поддержку рынку в четверг оказала информация о том, что президент США Дональд Трамп планирует в пятницу провести встречу с главами некоторых из крупнейших американских нефтяных компаний для обсуждения мер, которое могло бы принять государство, чтобы помочь отрасли справиться с беспрецедентным обвалом цен", – отмечают в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

  • Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

  • В России произошел очередной обвал курса рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта, стоимость доллара преодолела психологическую отметку в 79 рублей, поднявшись до 79,20 руб./$.

  • Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.

  • Ценовую нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравии шведский экономист Андерс Аслунд охарактеризовал как личный конфликт главы "Роснефти" Игоря Сечина с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.

  • Сделка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), куда входит 13 государств, и ее партнеров (вместе – ОПЕК+) официально прекратила свое действие в среду, 1 апреля.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
2
Смешно
4
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Рашкафсё опять откладывается?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Экономика Рынки и компании

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги