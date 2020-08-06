Цены на нефть продолжили рост после рекордного прыжка накануне

Мировые цены на нефть в четверг, 6 августа, продолжили рост после того, как накануне достигли 5-месячного максимума.

На лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:55 по киевскому времени баррель Brent подорожал $45,44 (+ 0,59%). А нефть марки WTI подорожала до $42,34. Рост цены составил 0,35%.

Некоторые эксперты считают, что оптимистичные ожидания, которые нашли свое отражение в скачке цен, могут быть преждевременными.

"Продолжающийся рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире вызывает опасения, что темпы роста мировой добычи нефти будут превышать спрос, с учетом начавшегося 1 августа второго этапа сделки стран ОПЕК+, предполагающего частичное восстановление добычи нефти – на 2 млн баррелей в сутки", – сообщил "Интерфакс-Украина".

Цены на нефть Brent TheICE

Цены на нефть WTI TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть марки Brent в среду, 5 августа, выросли почти до $46.