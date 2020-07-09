Цены на нефть продолжили падение: сколько стоит баррель 9 июля

Мировые цены на нефть снизились после обнародования информации о запасах сырья в США.

По состоянию на 9:55 по киевскому времени баррель Brent с поставкой в сентябре подешевел на 0,09% – до $43,25. Цены на нефть сорта WTI с поставкой в августе снизились на 0,26% – до $40,79. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures.

Цены на нефть TheICE

Цены на нефть TheICE

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 3 июля, увеличились на 2 млн баррелей, сообщил "Интерфакс". Запасы бензина снизились на 1,8 млн баррелей, дистиллятов - на 847 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей.

"Рост запасов нефти в США объясняется увеличением импорта нефти, отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж. По его словам, это является положительным фактором для рынка, поскольку указывает на рост спроса в стране", – отмечено в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в среду, 8 июля, продолжили снижение. Стоимость барреля марки Brent опустилась ниже психологической отметки в $43.