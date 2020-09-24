Цены на нефть продолжили падение: график

Мировые цены на нефть в четверг, 24 сентября, продолжили падение, которое началось еще на прошлой неделе.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в ноябре опустилась до $41,39 за баррель (-0,91%). Также подешевели ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI – до $39,50. Снижение составило 1,07%.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Fututres по состоянию на 9:45 по киевскому времени.

Чего ждать от цен дальше

Аналитики предполагают, что в ближайшее время цены вверх не пойдут, сообщил российский "Интерфакс".

"Цены на нефть, вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, поскольку рынок очень чувствителен к ситуации с коронавирусом, и особенно к новостям об ограничительных мерах, принимаемых для сдерживания распространения COVID-19", – говорится в публикации агентства.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть 23 сентября упали из-за новостей об изменении запасов сырья в США.