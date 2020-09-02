Цены на нефть приблизились к отметке в $46 за баррель: как отразится на экономике

Цены на нефть в среду, 2 сентября, продолжили рост. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сырье марки Brent поднялась на 0,81% – до $45,95.

А цены на нефть марки WTI с поставкой в октябре выросли на 0,88% – до $43,14 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:45 по киевскому времени.

Цены на нефть марки Brent TheICE

Цены на нефть марки WTI TheICE

Как стоимость нефти влияет на украинцев

Украина импортирует большую часть потребляемой нефти. Также из-за рубежа в страну идет большая часть нефтепродуктов.

Чем дороже нефть, тем выше цены на продукты, которые из нее получают (бензин, дизель, мазут и прочие продукты химической переработки). Правда, их стоимость меняется не сразу после изменения цен на нефть в оптовой закупке, а с запозданием в несколько месяцев.

Обвал цен на нефть, который произошел весной, смягчил последствия удара коронакризиса по экономике Украины. В частности, по подсчетам экс-заместителя главы правления НБУ Александра Савченко, если бы не упавшие весной цены на нефть, то снижение ВВП Украины было бы не 11%, а все 15%.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенние торги нефтью начались с роста цен из-за оптимизма в отношении разработки вакцины от коронавируса. 1 сентября цены на Brent поднялись $45,72, а WTI подорожала до $43 за баррель.

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