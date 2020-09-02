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Цены на нефть приблизились к отметке в $46 за баррель: как отразится на экономике

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Рынки и компании
1,3 т.
Цены на нефть 2 сентября

Цены на нефть выросли во всем мире.

Цены на нефть в среду, 2 сентября, продолжили рост. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сырье марки Brent поднялась на 0,81% – до $45,95.

А цены на нефть марки WTI с поставкой в октябре выросли на 0,88% – до $43,14 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:45 по киевскому времени.

Цены на нефть марки Brent

Цены на нефть марки Brent TheICE

Цены на нефть марки WTI

Цены на нефть марки WTI TheICE

Как стоимость нефти влияет на украинцев

Украина импортирует большую часть потребляемой нефти. Также из-за рубежа в страну идет большая часть нефтепродуктов.

Чем дороже нефть, тем выше цены на продукты, которые из нее получают (бензин, дизель, мазут и прочие продукты химической переработки). Правда, их стоимость меняется не сразу после изменения цен на нефть в оптовой закупке, а с запозданием в несколько месяцев.

Обвал цен на нефть, который произошел весной, смягчил последствия удара коронакризиса по экономике Украины. В частности, по подсчетам экс-заместителя главы правления НБУ Александра Савченко, если бы не упавшие весной цены на нефть, то снижение ВВП Украины было бы не 11%, а все 15%.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенние торги нефтью начались с роста цен из-за оптимизма в отношении разработки вакцины от коронавируса. 1 сентября цены на Brent поднялись $45,72, а WTI подорожала до $43 за баррель.

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