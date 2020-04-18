Цены на нефть приблизились к нулю: в США заявили об опасности

Цены на нефть в американской нефтяной столице приближаются к нулю. Покупатели в Техасе, месте рождения сланцевой революции, предлагают всего 2 доллара за баррель для некоторых нефтяных потоков, что является резким снижением по сравнению с месяцем назад.

Издание Bloomberg заявила об опасности ситуации. Снижение стоимости повышает вероятность того, что производителям в Техасе скоро придется платить потребителям, чтобы они забрали сырье.

Отрицательные цены уже поразили более темные уголки американского нефтяного рынка. Первой маркой в ​​США, предложившей цену ниже нуля, был небольшой не имеющий выхода к морю поток нефти, известный как Wyoming Asphalt Sour, который в прошлом месяце стоил минус 19 центов за баррель.

Нефть

В Техасе цены движутся в этом направлении. Дочерняя компания Plains All American Pipeline в пятницу предложила всего 2 доллара за баррель для South Texas Sour, в то время как Enterprise Products Partners LP предложила на этой неделе 4,12 доллара за добычу нефти в верхнем техасском заливе, согласно бюллетеням по ценам.

Предложения могут упасть, если фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate, потерявшие в этом году три четверти своей стоимости, продолжат падать. На этой неделе WTI закрылась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Это предвещает неудачу для производителей, заключивших контракты с поставщиками, так как ежедневная цена, которую они получают за свою нефть, движется на более широком рынке.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны ОПЕК+ договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.

Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти. В мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года.