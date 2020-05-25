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25 мая • обновлено в 10:53
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Цены на нефть преодолели психологическую отметку

2.1т
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Мировые цены на нефть возобновили рост после отката, вызванного решением Китая не "разгонять" свою экономику в 2020 году. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в июле преодолела отметку в $35.

Утром в понедельник, 25 мая, цена выросла на 0,56% – до $35,33. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле также подорожали – до $33,68 за баррель (+1,29%). Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи по состоянию на 10:30 по киевскому времени

Цены на нефть Brent

Цены на нефть Brent

TheICE

Цены на нефть WTI

Цены на нефть WTI

TheICE

Росту цен способствует сокращение добычи нефти в США и о восстановление спроса на сырье во всем мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть могут значительно вырасти уже в ближайшее время. В частности, котировки марки Brent могут подняться до отметки 40 долларов за баррель. Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Теги
WTI Brent нефть
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Экономика Рынки и компании

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