Цены на нефть подскочили после крупнейшего сокращения добычи

Мировые цены на нефть продолжают идти вверх. В пятницу, 8 мая, баррель марки Brent с поставкой в июле подорожал на 1,0% – до $30,03 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне выросли на 0,54% по сравнению с уровнем, на котором закрылись торги в четверг – до $24,12. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи.

Если стоимость сырья не упадет до конца дня, то это будет значить, что впервые с начала февраля цены на нефть повышались на протяжении всей недели.

Стоимость нефти Brent theice.com

Стоимость нефти WTI theice.com

Напомним, с 1 мая начало действовать соглашение, согласно которому члены Организации стран-экспортеров нефти и их союзники (ОПЕК++) должны ограничивать объемы добычи. Это должно убрать излишек сырья с рынка и поднять на него цены.

Что теперь будет с ценами на нефть?

Первое – цены на нефть все равно будут оставаться на низком уровне. Как минимум до конца карантинных мер (а это, по всей вероятности, – май 2020-го). Второе – ограничительных мер может оказаться недостаточно. Об этом, кстати, сейчас и думают инвесторы. Именно этот фактор подталкивает стоимость черного золота к снижению.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в ближайшей перспективе могут взлететь с $27 до $35-50 за баррель (марка Brent), стоимость барреля WTI может вырасти от $19,9 до $20-25. Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

В ОПЕК считают, что стоимость нефти во второй половине 2020 года будет колебаться вокруг $40 за баррель.

Стоимость барреля нефти сорта Brent с поставкой в июле во вторник, 5 мая, поднялась сразу на 11,5%, впервые за долгое время достигнув $30,34.