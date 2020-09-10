Цены на нефть пошли вверх после обвала накануне

Ярослав Маркин Рынки и компании 10:09, 10.09.2020 Обновлено: 10:09, 10.09.2020

Мировые цены на нефть в четверг, 10 сентября, поднялись после обвала ниже $37 за баррель накануне.

Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в ноябре выросла до $40,82 (+0,07%). А октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI поднялись до $38,12. Рост составил 0,18%.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Fututres по состоянию на 10.00 по киевскому времени.

Цены на нефть марки Brent.
TheICE
Цены на нефть марки WTI.
TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в среду, 9 сентября, упали ниже $37 за баррель. Днем ранее они упали до минимумов с середины июня.

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