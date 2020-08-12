Цены на нефть пошли вверх и преодолели отметку в $45: график

Ярослав Маркин Рынки и компании 10:14, 12.08.2020

Мировые цены на нефть в среду, 12 августа, активно пошли вверх после резкого снижения накануне.

На лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:50 по киевскому времени цена барреля Brent с поставкой в октябре выросла на 1,14 до $45,01. А сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали до $42,04 (+1,03%).

Цены на нефть 12 августа
TheICE
Цены на нефть 12 августа
TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть 11 августа начали снижаться из-за неопределенности ситуации с коронавирусом.

Комментировать
Экономика Рынки и компании

Смотрите также

Корабль ФСБ России приблизился к берегу Мариуполя: детали "провокации"

Что сейчас происходит в Минске: Лукашенко развязал войну против беларуского народа

Подозреваемую в деле Шеремета отпустили под домашний арест после 7 месяцев в СИЗО

Притула идет в мэры Киева

Живодерке из Запорожской области грозит 8 лет тюрьмы: девушке объявили подозрение