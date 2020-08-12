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Цены на нефть пошли вверх и преодолели отметку в $45: график

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Рынки и компании
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Цены на нефть

Цены на нефть 12 августа пошли вверх. Getty

Мировые цены на нефть в среду, 12 августа, активно пошли вверх после резкого снижения накануне.

На лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:50 по киевскому времени цена барреля Brent с поставкой в октябре выросла на 1,14 до $45,01. А сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали до $42,04 (+1,03%).

Цены на нефть 12 августа

Цены на нефть 12 августа TheICE

Цены на нефть 12 августа

Цены на нефть 12 августа TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть 11 августа начали снижаться из-за неопределенности ситуации с коронавирусом.

Мировые цены на нефтьWTIBrentнефть
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