Цены на нефть побили новый рекорд

Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в июле впервые с начала нефтяной войны преодолела отметку в $33.

В понедельник, 18 мая, в 3:00 по киевскому времени сырье стоило $33,87. К 10:00 цены немного снизились – до $33,69. Рост составил 3,66%.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне также рекордно подорожали. Их стоимость впервые за долгое время поднялась выше $30/баррель – до $30,92 (рост 5,06%). Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи.

Цены растут из-за ослабления карантина и увеличения потребления топлива. Также этому способствует соглашение о снижении добычи нефти.

Цены на нефть марки Brent

Напомним, с 1 мая начало действовать соглашение, согласно которому члены Организации стран-экспортеров нефти и их союзники (ОПЕК+) должны ограничивать объемы добычи. Это должно убрать излишек сырья с рынка и поднять на него цены.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть могут значительно вырасти уже в ближайшее время. В частности, котировки марки Brent могут подняться до отметки 40 долларов за баррель. Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

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