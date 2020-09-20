Цены на нефть перестали расти: ситуацию может кардинально изменить ОПЕК+

Мировые цены на нефть не будут расти до заявления стран-членов ОПЕК+ о масштабном сокращении добычи. В ближайшее время стоимость барреля марки Brent может колебаться в пределах 39,20-44,10 долларов.

Как отметил аналитик RoboForex Андрей Гойлов в комментарии OBOZREVATEL, заявление ОПЕК+ может взвинтить цены до 50 долларов за баррель.

"С прошлого вторника нефть марки Brent начала коррекционный рост на новостях о внезапном появлении в Мексиканском заливе урагана "Салли". За прошедшую неделю рост составил более 10%, тем самым было отыграно более половины падения. Импульс рыночным движениям придали заявления энергетических властей стран ОПЕК плюс", – поясняет эксперт.

Внезапное появление в Мексиканском заливе урагана "Салли" вызывало падение нефтяной добычи в США на 30%. За 11 дней снижение составило от 3 до 6 миллионов баррелей в сутки, точные подсчеты еще ведутся. Вдобавок данные по запасам нефтепродуктов в США показали неожиданное их сокращение.

"На следующей неделе ожидается движение цен на нефть марки Brent в пределах 39,20-44,10 долларов за баррель. Дать импульс росту стоимости "черного золота" может только совместное заявление участников ОПЕК+ о масштабных сокращениях добычи – в таком случае мы можем увидеть обновление максимумов этого года на отметках 48,00-50,00 долларов за баррель", – прогнозирует аналитик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, белорусские нефтеперерабатывающие заводы могут сократить производство топлива из-за протестов граждан, которые идут по всей стране в знак несогласия с результатами выборов.