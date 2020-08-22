Цены на нефть останутся ниже знаковой отметки: страны-экспортеры рискуют сорвать свои бюджеты

Страны-экспортеры нефти смогут выполнить свои бюджеты только если стоимость нефти марки Brent поднимется хотя бы до уровня 62 долларов за баррель. При этом сейчас подорожание нефти с 45 хотя бы до 50 долларов является крайне маловероятным.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов. "RBC Capital Markets опубликовал исследование, согласно которому для сведения баланса бюджетов стран-экспортеров нефти необходим рост цены барреля нефти хотя бы к 62 USD. Для Саудовской Аравии комфортной является цена в 94 USD, а для Венесуэлы – и вовсе 359 USD. Таким образом у членов картеля ОПЕК есть все стимулы и далее прилагать усилия по сокращению предложения на нефтяном рынке. На следующей неделе мы ожидаем данные по ВВП США, чтобы оценить перспективы роста спроса на нефть в ближайшей перспективе", – поясняет Гойлов.

Нефть марки Brent закрыла ценовой разрыв, который образовался после срыва договорённостей при первой попытке продлить ограничения на добычу в рамках ОПЕК+. Цена за бочку "черного золота" по-прежнему торгуется в канале 44-45 долларов. Все попытки пробить его верхнюю границу по-прежнему безуспешны – для этого нет новостных триггеров, которые позволили бы котировка расти далее.

Данные по запасам в США продемонстрировали снижение, но не столь масштабно, как это ожидалось (1,62 млн баррелей против 2,67 млн прогнозных).

Как ситуация повлияет на Украину

С одной стороны, падение цен на нефть приводит к тому, что на мировых рынках снижаются цены на газ, бензин, которые импортирует Украина. Экономия, по оценкам НБУ, составит около $5 млрд. Но с другой, со временем следом за нефтью падают и другие сырьевые рынки. А это наша экспортная выручка.

Правда, при формировании цены, например, на бензин, большую роль играет стоимость доллара. Она составляет около 85% в структуре цены.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, белорусские нефтеперерабатывающие заводы могут сократить производство топлива из-за протестов граждан, которые идут по всей стране в знак несогласия с результатами выборов.