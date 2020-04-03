Цены на нефть обвалились после резкого роста

Мировые цены на нефть марки Brent 3 апреля обвалились на 5% – с $31,8 до $28,4 за баррель.

Об этом говорится в биржевых котировках, опубликованных Investing.com. Возможная причина вчерашнего роста – заявление президента США Дональда Трампа о том, что он провел переговоры с принцем Саудовской Аравии и рассчитывает, что добыча нефти будет существенно уменьшена (в том числе и Россией).

Цены на нефть investing.com

Такое обещание позволило временно повысить цены на нефть в надежде, что после уменьшения объемов добычи вырастут и цены.

Отметим, условно прогнозы можно разделить на позитивный, согласно которому после обвала начнется плавный рост, и негативный – мол, нефть может обрушиться до исторически минимального уровня. Первого мнения придерживается руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Стоимость нефти в ближайшее время повысится, корректируясь после текущего снижения. Вероятно, к началу лета на рынке будет наблюдаться диапазон 35-45 долларов", – считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Беларусь рассчитывает получить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель.

"Укртранснафта" начала разгрузку третьего танкера с нефтью для ее дальнейшей транспортировки на НПЗ Беларуси, компания приняла танкер с нефтью сорта Azeri Light объемом 90 тыс. тонн.

При этом источники утверждали, что Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Беларусь нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее. Сделка с Беларусью якобы стала возможна на фоне подготовки России к прекращению действия заключенного ранее в рамках ОПЕК+ соглашения об ограничении нефтедобычи.

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