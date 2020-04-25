Цены на нефть обрушатся до новой отметки: аналитик озвучил стоимость

Цены на нефть марки Brent до начала мая могут упасть с $21,5 до $18 за баррель, приблизившись до отметки 20-летнего минимума.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик Forex Club Андрей Шевчишин. "Основным фактором является даже не переизбыток предложения, хотя он оказывает огромное влияние, а отсутствие спроса, спровоцированное пандемией коронавируса. На этом фоне, мы ожидаем, что в ближайшие дни стоимость нефти Brent может вырасти в пределах 3-5%, однако к концу следующей недели котировки могут понизиться до 18-19 $\баррель", – прогнозирует Шевчишин.

Почему падают цены:

Объемы потребления нефти падают : авиация (потребляет нефтепродукты), промышленность резко замедлились из-за карантина;

Саудовская Аравия продолжает сражаться за потребителя: снижают цены, предлагают рассрочку;

остановить добычу нефти или нефтеперерабатывающие заводы нельзя – дешевле отдавать нефть бесплатно;

хранилищ для нефти не хватает, они практически полностью заполнены.

Цены на нефть gp.by

Цены на нефть марки Brent укрепились по сравнению с началом недели, достигнув на вечер 25 апреля отметки в 21,5 $\баррель. Однако восходящая динамика, является лишь коррекцией к тем уровням, до которых стоимость нефти снизилась на прошедшей неделе. Несмотря на то, что нефтедобывающие страны планируют сокращать добычу, цены на "черное золото" остаются под давлением.

Украина не покупает нефть, но зависит от импортных нефтепродуктов: газ, бензин, дизель. Но если бы нам бесплатно передали месячный запас бензина, рассказывает эксперт Леонид Косянчук, литр на АЗС стоил бы минимум 12 грн. Дело в том, что в цене на бензин примерно 71% составляют налоги.

Уже сейчас стоимость бензина снизилась на 3,5 грн/литр, а если ситуация будет развиваться с такой же динамикой и доллар останется в стабильном курсовом диапазоне, то литр может подешеветь еще на 1 грн.

Должны снизиться и цены на газ. Правда, учитывая весь процесс переработки и реализации, временной лаг может составлять до 9 месяцев. Сейчас украинцам "Нафтогаз" продает голубое топливо, которое покупали еще несколько месяцев назад. Отопительный сезон закончили с самыми крупными за 30 лет запасами.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны ОПЕК+ договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.

Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти. В мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года.

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