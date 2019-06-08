Цены на нефть неожиданно пошли вверх: что происходит

Цены на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к закрытию торгов 7 июня выросли до $62,43 за баррель (1,23%). Это произошло на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль Фалиха о продолжении сотрудничества с Россией.

Об этом говорится в данных биржи ICE Futures. Рост цен может со временем привести и к подорожанию нефтепродуктов, которые покупает Украина. Это через несколько недель может отобразиться ростом цен на АЗС.

Нефтяные рынки перешли на медвежью территорию, которая определяется 20-процентным падением цен по сравнению с пиками, достигнутыми в конце апреля. Однако, по словам экспертов, несмотря на сокращение поставок ОПЕК, многое будет зависеть от спроса.

Цены на нефть эталонных марок 27 мая в ходе азиатских торгов снизились после стремительного обвала. .

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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