Цены на нефть не смогли удержаться на высоком уровне: график

Мировые цены на нефть не смогли удержаться на уровне выше $35 за баррель. После непродолжительного роста стоимость марки Brent с поставкой в июле в среду, 20 мая, снизилась до $34,80.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле также упали – с максимальных $33,15 во вторник до $31,99 за баррель в среду. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи.

Цены растут из-за ослабления карантина и увеличения потребления топлива. Также этому способствует соглашение о снижении добычи нефти.

Цены на нефть

Напомним, с 1 мая начало действовать соглашение, согласно которому члены Организации стран-экспортеров нефти и их союзники (ОПЕК+) должны ограничивать объемы добычи. Это должно убрать излишек сырья с рынка и поднять на него цены.

Цены на нефть

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть могут значительно вырасти уже в ближайшее время. В частности, котировки марки Brent могут подняться до отметки 40 долларов за баррель. Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.