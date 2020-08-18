Цены на нефть находятся под контролем Китая и США: аналитик озвучил прогноз

Мировые цены на нефть в ближайшую неделю, до 24 августа, останутся в диапазоне $43-45 за баррель Brent, из-за ситуации в США и Китае.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил аналитик RoboForex Андрей Гойлов. "Последние данные от Минэнерго США показали сокращение запасов нефти за неделю, но далее сектор может выравнять сам себя и в ближайшем отчете отразить рост запаса. Повышение показателя – это медвежий сигнал для нефтяных цен, то есть теоретически стоимость нефти может пойти на спад", – поясняет эксперт.

Для сырьевых котировок на мировом товарном рынке важнейшим фактором является баланс спроса и предложения на нефть. В августе страны-члены ОПЕК+ начали наращивать добычу в соответствие с весенним соглашением, что увеличило риск избыточного предложения, которое экономикам мира в их текущем состоянии и так не нужно. Но пока рынок осторожен, скоропалительных выводов не делает и только наблюдает за статистикой и развитием событий.

Статистика из Китая (основного мирового импортера нефти) выходит смешанной, и это не позволяет рассчитывать на быстрый "всплеск" потребности в энергоносителях с этой стороны. Япония так же пока не нуждается в расширении объемов потребления углеводородного сырья.

"Исходя из конъюнктуры, можно ожидать, что на новой неделе августа стоимость барреля Brent останется в границах $43-45", – поясняет эксперт.

Как ситуация повлияет на Украину

С одной стороны, падение цен на нефть приводит к тому, что на мировых рынках снижаются цены на газ, бензин, которые импортирует Украина. Экономия, по оценкам НБУ, составит около $5 млрд. Но с другой, со временем следом за нефтью падают и другие сырьевые рынки. А это наша экспортная выручка.

Правда, при формировании цены, например, на бензин, большую роль играет стоимость доллара. Она составляет около 85% в структуре цены.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, белорусские нефтеперерабатывающие заводы могут сократить производство топлива из-за протестов граждан, которые идут по всей стране в знак несогласия с результатами выборов.

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