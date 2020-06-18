Цены на нефть начали падать из-за новой угрозы коронавируса

Мировые цены на нефть в четверг, 18 июня, начали снижаться из-за угрозы новой волны пандемии коронавируса. Баррель сырья марки Brent с поставкой в августе подешевел на 0,31% – до $40,58.

А июльские фьючерсы на нефть марки WTI – до $37,71 за баррель (-0,65%). Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:20 по киевскому времени.

Цены на нефть

Цены на нефть

Почему дешевеет нефть

По мнению аналитиков, нефть дешевеет из-за усиливающихся опасений о возможности второй волны пандемии коронавируса, которая может привести к сокращению мирового спроса на топливо. Об этом сообщил "Интерфакс".

"Любые надежды на повышение цен на нефть в краткосрочной перспективе были подорваны растущими запасами в США, опасениями относительно темпов роста мировой экономики и событиями, связанными с коронавирусом, – заявил старший аналитик FXTM Лукман Отунуга

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня министры ОПЕК договорились продлить текущий уровень сокращения добычи нефти еще на один месяц – до августа.

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что мировые цены на нефть могут снизиться до $35 за баррель.

Выручка России от продажи нефти в апреле 2020 года рухнула более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.