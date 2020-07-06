Цены на нефть начали активно расти: график

Андрей Довгань Рынки и компании 09:20, 6.07.2020 Обновлено: 09:22, 6.07.2020

Мировые цены на нефть выросли после проседания в конце прошлой недели. В понедельник, 6 июля, стоимость Brent с поставкой в сентябре увеличилась на 0,84% – до $43,16 за баррель.

Баррель нефти марки WTI с поставкой в августе подорожал на 0,74% – до $40,54. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:10 по Киеву.

Цены на нефть
TheICE
Цены на нефть
TheICE

Несмотря на снижение цен в прошлую пятницу, стоимость сырья в цело за минувшую неделю выросла на 4%.

Как сообщал OBOZREVATEL, во всем мире подешевела нефть. После активного роста цен на протяжении недели, в пятницу, 3 июня, Brent с поставкой в сентябре подешевела на 0,84% – до $42,78 за баррель.

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