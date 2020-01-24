Цены на нефть могут взлететь до $100: стало известно, чем это грозит России

Глава российского "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что цена на нефть может подняться до $100 за баррель, от чего Россия рассчитывает получить огромную выгоду.

Такой прогноз бизнесмен, особо приближенный к Кремлю, дал на основании того, что в мире перестали открывать новые крупные месторождения. Россия якобы может выиграть от этого исчерпания запасов. При этом у самой России уже в 2021 году добыча нефти будет стремительно пикировать, из-за чего она сама из экспортера может превратиться в импортера нефти, пишет "Информационное сопротивление".

"В России происходит истощение месторождений при отсутствии новых разработок. Причина – отсутствие технологий, которое обусловлено санкциями, запрещающими их поставку для нужд сырьевой отрасли РФ", – сказано в публикации.

Издание отмечает, что в мире запасов нефти, особенно сланцевой, достаточно для удовлетворения потребностей. Тем более что в 2020 году предложение вновь будет превышать спрос.

"Второй важный момент, который отметил Вагит Алекперов это то, что рост цен на нефть будет иметь стабильный тренд примерно до 2035 года. Но ведь вопрос, каким боком Россия к росту цен на нефть до 2035 года, если её добыча начнет стремительно пикировать с 2021 года?", – говорится в материале.

Согласно проведенной Роснедрами в 2019 году инвентаризации месторождений, их рентабельность составила лишь 67%. То есть 33% месторождений уже работают в убыток. Более того, опора нефтедобычи, месторождения Самотлорское и Приобское, практически истощены.

"Согласно прогнозам к середине 2030-х добыча упадет на 40%, то есть, Россия будет располагать лишь тем объёмом нефти, который необходим исключительно для собственных потребностей. А потому, возникает вопрос, а причем здесь рост цен на нефть в 2030-х вообще к России?", – сказано в публикации.

Издание не исключает, что в ближайшие годы нефть действительно может подорожать до $100 за баррель. Но в таких условиях Россия, скорее всего, будет не экспортером, а импортером этого сырья.

Нефть в России

Как сообщал OBOZREVATEL, компания "Укртранснафта" за ущерб от попадания российской грязной нефти получила от российской "Транснефти" 4,3 млн евро компенсации.

Правительство Беларуси ввело экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов из РФ по своей территории в размере 50% от прибыли.

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