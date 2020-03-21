Цены на нефть могут обрушиться до минуса: к чему приведет объявленная Россией война и что ждет Украину

Мировые цены на нефть обрушились до 17-летнего минимума и все еще колеблятся ниже отметки в $30 за баррель. Россия пошла на экономическую войну с Саудовской Аравией, а мировая пандемия коронавируса только усилила эффект от такого шага.

Аналитики ведущих мировых агентств прогнозируют: стоимость черного золота может упасть вплоть до $5. О том, к чему приведет новый сырьевой кризис и кому это выгодно – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Россия уже давно пыталась выйти из сделки со странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и увеличить добычу;

как только сделка сорвалась, цены на нефть обрушились: сланцевая добыча (а это в первую очередь США) стала невыгодной;

Саудовская Аравия пошла на ответные меры и снизила цены: ее нефть окупается при цене в $20, а у России – чуть меньше $40;

падение цен на нефть снижает стоимость нефтепродуктов (их импортирует Украина), но приводит к падению всего сырьевого рынка (а это, в том числе, металл и руда, на продаже которой мы зарабатываем).

Упадет ли цена до $5?

На днях крупнейшее агенство Bloomberg ошарашило рынок неожиданным прогнозом: вероятность снижения котировок (цен) до $5 существует, хотя она и несущественная. "Даже после падения на 60% в этом году до самого низкого уровня с 2003 года цены, вероятно, будут снижаться до 20 долларов за баррель и даже ниже, согласно опросу трейдеров из некоторых крупнейших мировых нефтяных компаний и торговцев", – говорится в сообщении агенства.

Такие новости еще сильнее бьют по рынку, который и без того падает уже несколько недель. Россия свою ошибку не признает, хотя именно с их решения начался обвал. Не объявленная экономическая война между США и РФ длится уже не первый год. Американцы занимаются сланцевой добычей (ее себестоимость выше) и долгое время пытались отхватить свой кусок пирога и вытеснить россиян.

А когда РФ вышла из сделки с ОПЕК, цены обрушились и сланцевая добыча стала экономически невыгодной. Себестоимость выше, чем действующее цены. Но вот проблема в том, что цены упали так низко, что даже российская нефть перестала окупать свою добычу.

Саудовская Аравия может зарабатывать при цене около $20, а Россия – только при более $40. Саудовская Аравия снизила цены и теперь обрушился весь рынок. И это произошло на фоне пандемии коронавируса и первого мирового кризиса, вызванного распространяющемся заболеванием.

Что будет дальше? Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин уверен: "стоимость нефти в ближайшее время повысится, корректируясь после текущего снижения. Вероятно, к началу лета на рынке будет наблюдаться диапазон 35-45 долларов".

Похожий прогноз OBOZREVATEL озвучил и его коллега из "Альпари" Максим Пархоменко. По его оценкам, уже к концу весны цена достигнет около $40. Кстати, сама Россия благодаря накопленным запасам вполне может пережить несколько лет кризиса. А вот другим странам придется туго.

Как ситуация повлияет на Украину

Низкие цены на нефть, безусловно, положительно скажутся на всех странах, которые импортируют нефть. Для Украины это означает, что снизятся цены на газ (что уже произошло), бензин и топливо. НБУ оценил эффект от такого падения в $6 млрд экономии. Но с другой стороны – сырьевой рынок связан. Дешевеет нефть – падают цены на металл, руду, зерно. То есть мы будем меньше зарабатывать на собственном экспорте.

"Для Украины это конечно позитив, поскольку мы являемся нетто импортером. Поэтому снижение цен на нефть отразится снижением цен на бензин, газ и топливо. Также ожидаем снижение стоимости коммунальных тарифов", – рассказывает Шевчишин.

К примеру, стоимость газа на открытом рынке с учетом НДС с февраля по март упала на 28%. Так, если еще в прошлом месяце голубое топливо продавалось за 5,7 тыс. грн за тысячу кубометров, то в марте цена составила уже 4,1 тыс. грн.

В "Нафтогазе" уже анонсировали: в марте цена для населения снизится, однако четких цифр не назвали. "Цена на газ для населения уже сейчас самая низкая с апреля 2016 года, и в марте снизится еще. Это несмотря на девальвацию, инфляцию и рост средней заработной платы", – сказано в сообщении.

По информации компании, снижение цен происходит благодаря падению цен на газ в Европе, что связано с теплой зимой и большими запасами газа в хранилищах. "В газовом вопросе Украина больше не зависит от России. "Газпром" в свое время отказался продавать нам газ на конкурентных условиях? Ну ок, есть другие. Зима была теплой, и цена упала на рынке ЕС? Она автоматически падает и здесь. Никаких правительственных поездок на поклон за скидками не требуется", – пояснили в компании.

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