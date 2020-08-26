Цены на нефть марки Brent выросли до $46 из-за урагана Лаура: как повлияла непогода

Цены на нефть в среду, 26 августа, пошли вверх из-за урагана Лаура. Он движется в сторону Мексиканского залива, где добывается нефть и газ.

Стоимость барреля марки Brent выросла до $46. Увеличение цены составило 0,3%. А цены на американскую нефть марки WTI превысили отметку $43,3 за баррель, хотя у них наметилась тенденция к снижению (-0,09%). Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:15 по киевскому времени.

Цены на нефть Brent TheICE

Цены на нефть WTI TheICE

Что повлияло на цены

Цены на нефть выросли в связи с приближением к Мексиканскому заливу урагана Лаура. Ураган обрушится на побережье Техаса и Луизианы в среду вечером или утром в четверг, сообщил "Интерфакс".

"В связи с приближением урагана в Мексиканском заливе остановили около 84% нефтедобывающих и 61% газодобывающих мощностей. Cheniere Energy сообщила о временном прекращении операций крупнейшего в США СПГ-терминала Sabine Pass в Луизиане. Нефтеперерабатывающие компании, включая ExxonMobil и Citgo Petroleum, также сокращают производство, либо закрывают предприятия в регионе. В связи с этим цены на бензин в США подскочили до максимумов с начала марта", – говорится в публикации.

Агентство отметило, что последствия урагана для цен на нефть будет кратковременным, поскольку летний автомобильный сезон подходит к концу, и восстановление спроса на нефть остается под вопросом из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость барреля нефти эталонной марки Brent во вторник, 25 августа, выросла до $45,31.

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