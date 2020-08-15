Цены на нефть марки Brent упали ниже $45: график

Ярослав Маркин Рынки и компании 09:55, 15.08.2020 Обновлено: 10:02, 15.08.2020

Мировые цены на нефть, несмотря на рост на протяжении недели, не смогли в пятницу удержаться на высоких отметках. Однако в субботу, 15 августа, рост котировок продолжился.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:45 по киевскому времени. Цена барреля Brent с поставкой в октябре выросла на 0,33 – до $44,95. А сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали до $42,25 (+0,57%).

В ходе снижения, которое было накануне, баррель Brent опускался ниже $44,49, а WTI торговался дешевле $41,8.

Цены на нефть Brent
TheiCE
Цены на нефть WTI
TheiCE

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в пятницу, 14 августа, начали идти вверх. Цена барреля Brent с поставкой в октябре выросла на 0,35 – до $45,12.

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