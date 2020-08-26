Цены на газ в Европе превысили $100 за тысячу кубов: как это повлияет на украинцев

Цены на газ в Европе впервые с середины марта 2020 года превысили отметку в $100 за тысячу кубометров.

На главной "газовой" площадке Европы – голландской бирже TTF – стоимость газовых контрактов во вторник, 25 августа, с поставкой "на день вперед" зафиксировалась на уровне $103,6 за тысячу кубометров, сообщил "Интерфакс".

Для сравнения: на прошлой неделе средний уровень цен на TTF был на уровне $89 за тысячу кубов.

Агентство отметило, что уровень в $100 и выше является максимальным с середины марта – то есть за последние пять месяцев.

Как это повлияет на украинцев

Если скачок цен в Европе окажется не кратковременным, а они и дальше будут расти перед отопительным сезоном, то голубое топливо станет дороже и для населения в Украине.

Дело в том, что с августа 2020 года перестали действовать специальные, более низкие цены, по которым "Нафтогаз" продавал газ населению. Теперь стоимость газа будет рассчитываться по формуле: цена газа в Европе в пересчете на гривни + НДС (20%) + стоимость транспортировки (у "Нафтогаза" – 1,917%) + тариф газсбыта (около 2,5%).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2021 года могут начать отключать газ всем потребителям, кто будет без счетчиков. Это предусмотрено в действующем законе "О коммерческом учете газа".

Новый тариф "Нафтогаза" в условиях рынка на август оказался дороже, чем июльский на 9%, а по "оптовому" тарифу "Годовой" придется платить больше на 59%.