Цены на газ могут обрушиться до нуля: аналитики дали прогноз

Цены на природный газ в 2020 году, если хранилища в Европе будут заполнены, могут обрушиться до нуля.

Об этом говорится в материале Profinance. Европейские хранилища газа уже заполнены на 78%, и аналитики предупреждают о том, что их полное заполнение может отправить цены на газ к нулю или даже ниже, как это произошло с майскими фьючерсами на нефть WTI.

Голубое топливо резко подешевело во всех уголках мира в первом полугодии, так как обусловленное коронавирусом падение спроса наложилось на рост предложения. Эти события сильно осложнили жизнь таким американским производителям сжиженного природного газа (СПГ), как Tellurian и NextDecade.

Цены на газ стремительно падают Profinance

Хорошая новость заключается в том, что через несколько месяцев в Северном полушарии начнется зима, которая увеличит потребность в топливе для обогрева домов. По прогнозам, мировые производители газа от США до Малайзии продолжат сокращать добычу, ожидая стабилизации рынка. Однако Катар заявил, что продолжит поставлять СПГ даже в условиях низких цен.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на газ упали на 15-25%, при этом цена для населения может остаться на прежнем уровне. Снижение стоимости голубого топлива компенсирует подорожание доллара.