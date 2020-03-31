Цены на бензин в Украине могут снизиться на 3 грн/л

Цены на бензин и дизтопливо в Украине могут снизиться на 3 грн/л. Этому способствует стабилизация курса валют на межбанковском рынке и перспектива получения помощи от МВФ.

При этом за последнюю неделю во всех сетях АЗС топливо подешевело на 1,00-2,50 грн/л. Об этом написал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в Facebook.

Цены на топливо в Украине

Правда, он сделал оговорку, что такой расчет справедлив для "мирного" времени, не не для условий кризиса, вызванного карантином.

"Неясна глубина наступившего кризиса, да и ситуация в целом не имеет аналогов. Использовать обычные алгоритмы вряд ли уместно. Поначалу было мнение, что немалая часть заправок закроется. Вынужден признать – нет, не закроются. Будут убытки, но они продолжат работать, чтобы, как минимум, защититься от мародеров. А раз уж все равно открыты, то почему бы не скинуть цену до минимума, любой проданный литр хоть как-то снизит убыток. Таких станций будет немало. Кроме того, складывается идеальная ситуация для реанимации теневого рынка, который получил хороший удар в начале года", – написал Куюн.

Как дешевело топливо в Украине Сергей Куюн

Что касается "белого" бизнеса, у которого издержки выше, чем у "теневиков", то, по словам эксперта, будущее себе слабо представляют даже крупные компании. Если ситуация сильно ухудшится, они будут вынуждены увольнять тысячи сотрудников. Но пока что, подытожил Куюн, запас прочности у них есть.

Как повлиял карантин на продажи топлива

По словам Куюна, за две недели карантина продажи топлива в "премиальных" сетях АЗС упали до 40%, а в эконом-сегменте – на 15-20%. "Одна из версий такой особенности: более состоятельные клиенты "люксовых" станций придерживаются карантина, снизив передвижения до минимума", – предположил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация на нефтерынке привела к тому, что цены на нефтепродукты в Украине снизились и упадут еще на 5% в ближайшее время. Такое мнение высказал заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб.

Ранее АМКУ проанализировал цены на бензин и пришел к вывод, что они завышены. Для этого владельцев крупных сетей АЗС вызвали для дачи пояснений.

Антимонопольный комитет проведет встречу с руководством крупнейших сетей автозаправочных станций и ожидает, что цены на бензин и дизтопливо упадут еще на 5 гривен.

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