В Крыму к приезду Путина снизили цены на бензин

В аннексированном Крыму местные "власти" к приезду президента РФ Владимира Путина снизили цены на бензин. И все равно они остались намного выше, чем в России.

Ранее одна из крупнейших сетей полуострова "ТЭС" продавала бензир А-95 по 52,9 рубля за литр (примерно, 20,29 грн/л), а 16 июля стоимость снизилась до 51,9 рубля. Это произошло перед приездом на захваченный полуостров Путина, говорится в публикации EADaily. Этот визит, к слову, отменили.

О том, что снижение цен было не случайным, говорит факт, что его анонсировал так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. Якобы это стало возможным благодаря договоренности "правительства" Крыма с нефтетрейдерами.

Сайт отметил: несмотря на то, что цены на оптовые поставки бензина понемногу снижаются, стоимость моторного топлива в разгар курортного сезона в Крыму продолжает держаться на максимальном уровне. К примеру, даже с учетом снижения литр А-95 на 4 рубля дороже, чем в соседнем Краснодарском крае.

Причин этому две. Во-первых, санкции, из-за которых крупные сети российских АЗС боятся работать на аннексированном полуострове. А во-вторых, собственники мелких сетей АЗС просто хотят хорошо заработать на курортном сезоне.

"При нынешних ценах на бирже с доставкой в Крым собственники АЗС несут затраты на каждом литре А-95 в 45,76 рубля. Думаю, „навар“ вы сами подсчитаете", – сказал бывший "министр транспорта" Крыма Анатолий Цуркин.

Он добавил, что средняя маржинальность по российским АЗС составляет сейчас 2−3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Симферополя пожаловались на ржавую воду в кранах. В предприятии "Вода Крыма" пояснили происходящее увеличением паводков, отметив, что вода якобы соответствует санитарным правилам и нормам.

В Крыму из-за засухи местные "власти" признали, что не справляются с подачей воды. В Симферополе из кранов в домах людей течет ржавая жидкость, а фильтры забиты песком и илом.

В Крыму отели взвинтили цены. Во многих наценка составила 100%, что превысило стоимость отдыха в пятизвездочных отелях Турции.