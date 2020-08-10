Зарплаты и цены в Украине сравнили с европейскими: мы проиграли по большинству пунктов

Цены в Украине и Европе: сколько стоят продукты, аренда жилья и транспорт. Коллаж Обозревателя

В Украине одни из самых низких в Европе цен на общественный транспорт, продукты и коммуналку. При этом аренда жилья в крупных городах практически равна средней зарплате.

Также украинцы проигрывают европейцам по большинству пунктов, если сравнивать, сколько они смогут купить на одну зарплату товаров и услуг.

Об этом говорится в сравнении уровня жизни украинцев и жителей Польши, Германии, Швейцарии, Венгрии и Италии на сайте "Сегодня".

Украина

В Украине средняя зарплата составляет 346 долларов (9571 грн), в то время как аренда жилья в крупных городах достигает 307 долларов, а за коммуналку нужно заплатить 94 долл. Зато в транспорте у нас можно проехаться за 0,25 долл., а абонемент в фитнес-зал на месяц купить всего за 17,25 долл. Разовый поход в кино обойдется украинцам в 3,6 долл., а чашка капучино 1,04.

Польша

В то же время, например, в Польше аренда однокомнатной квартиры недалеко от центра города будет стоить 566 долларов, коммунальные услуги – 183 доллара, разовый проезд в транспорте – 0,91 долл., блюдо в ресторане около 6,6 долл., а чашка капучино – 2,35 долл. В то же время средняя зарплата там достигает 851 доллара.

Германия

В Германии цены уже гораздо выше, но и средняя зарплата там составляет 2757 долларов. Аренда квартиры обойдется в 877 долл., а за коммуналку нужно заплатить порядка 257 долл. Абонемент в спортзал на месяц там стоит 35 долларов, а за чашку капучино нужно отдать 3,25 долл.

Венгрия

Венгрия по ценам схожа с Польшей. Так, средняя зарплата здесь около 785 долл., аренда жилья 426 долл., а коммуналка 170 долларов. В то же время абонемент в спортзал там стоит 37,8 долл., а поход в кино обойдется в 6 долларов.

Италия

Повыше цены в Италии, где средняя зарплата составляет 1694 долларов, аренда жилья — 727 долл., коммуналка 185 долларов, а разовый проезд в транспорте 1,7 долл. За блюдо в ресторане средней ценовой категории там придется отдать 17, 66 долл., а за абонемент в зал аж 57 долларов.

Швейцария

В Швейцарии средние зарплаты достигают 6109 долларов, съем однокомнатной квартиры будет стоит около 1658 долл., коммунальные услуги 218 долл. За поездку в общественном транспорте здесь нужно отдать почти 4 доллара, а за одно блюдо в ресторане – 27 долларов, капучино же обойдется в 5 долл. А вот абонемент в спортзал на месяц по меркам Украины стоит космических денег – 93,6 доллара, тогда как поход в кино – 20 долларов.

Цены в Украине и странах Европы "Сегодня"

"Что касается цен на продукты, то в Украине стоимость еды самая низкая. Особенно дешево по сравнению с европейскими странами у нас стоит мясо, алкоголь и сигареты", – подытожили журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с января по июнь 2020 года рост цен составил 2,4%. В месячном измерении цены выросли на 0,2%.

В Украине за последний год существенно подорожали сигареты – цена выросла на 20-30%. Также на 8% (с 16,30 грн до 17,61 грн за бутылку) подорожало пиво.