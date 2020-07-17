Цены на арбузы в Украине оказались на треть выше, чем год назад. Коллаж Обозревателя

Цена на арбузы в Украине в средине июля оказались на треть выше, чем год назад.

Об этом сообщила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Катерина Зверева, говорится в публикации "Интерфакс-Украина".

"Цены на арбузы на рынке Украины начали резко снижаться, однако эта продукция сегодня все еще обходится потребителям существенно дороже, чем в середине июля 2019 года", – отметила Зверева.

По ее словам, это во многом связано с неблагоприятными погодными условиями этого года, из-за чего производителям пришлось пересевать средние и поздние сорта арбузов.

"При этом за предыдущую неделю украинские фермеры снизили цену на ягоду в среднем на 42%", – сказала эксперт. Фермеры уже вынуждены снижать цены, хотя ажиотажного спроса на арбузы нет.

"Производители уже сегодня готовы продавать арбузы по цене 3-5 грн за кг (это оптовые цены, – Ред.). Несмотря на резкое удешевление, сегодня цена на арбузы в Украине в среднем на 31% выше, чем год назад. По мнению операторов рынка, вести продажи по таким ценам фермерам удается за счет довольно заметного снижения производства арбуза в стране", – объяснила Зверева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине резко выросли цены на помидоры. Причем подорожали как черри и чёрные томаты, так и обычные красные сорта.

Цена на черный хлеб в Украине будет расти в ближайшие месяцы, цена на белый хлеб будет оставаться стабильной.