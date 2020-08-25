Цены на американскую нефть упали из-за урагана

Стоимость барреля нефти эталонной марки Brent во вторник, 25 августа, выросла до $45,31. Увеличение цены составило 0,39%. А вот цена WTI упала из-за урагана в Мексиканском заливе.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 10:38 по киевскому времени. Одновременно на фоне дорожающей Brent цены на американскую нефть марки WTI упали на 0,07% – до $42,59.

Цены на нефть Brent TheICE

Цены на нефть WTI TheICE

Почему колеблются цены

Одной из причин роста цен на Brent и падения на WTI является ситуация в Мексиканском заливе, где из-за угрозы урагана остановлено 82% нефтедобывающих мощностей, сообщил "Интерфакс".

"Ураган может иметь последствия для глобальных энергетических потоков, например, в виде перенаправления части поставок нефти из Европы в США. Тем не менее, последствия урагана, вероятно, будут краткосрочными, и динамика рынка будет зависеть от того, насколько быстро вернутся в строй остановленные мощности. Кроме того, ключевым фактором для цен на нефть по-прежнему остается ситуация с коронавирусом", – сказано в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце прошлой недели цены на нефть упали из-за того, что эксперты все больше сомневаются в быстром восстановлении экономики США после коронакризиса.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!