Цену на газ для украинцев снизили еще на 21,4%

Стоимость поставок природного газа для населения и производителей тепла в мае снизилась на 21,4%.

Она составит 2,276 грн/куб. м без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов (в апреле газ стоил 2,897 грн/куб. м), сообщается на сайте НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что с начала года ПСО-цена упала на 51%, а по сравнению с маем 2019 года – на 62%.

"Мировой экономический кризис вызвал рекордное падение цен на все виды энергоносителей, в том числе на природный газ. По данным аналитиков НАК, в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет. В Украине на цену оказывает дополнительное давление высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, где, благодаря основательной подготовке к предыдущему отопительному сезону и теплой зиме, накопился фактически годовой объем добычи газа государством – 17,5 млрд куб. м", – подчеркнули в "Нафтогазе".

Глава компании Андрей Коболев добавил, что ценовая ситуация на рынке способствует намерениям правительства либерализировать рынок газа для населения с 1 июля этого года.

"В межотопительный сезон предпосылок для роста цен меньше, чем в холодное время года. Исторически низкие цены, большие запасы газа в европейских и украинских хранилищах и летний период - все это позволит сделать плавный и безопасный переход для украинских потребителей к свободному рынку", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров обязал "Нафтогаз" до 1 июля продавать голубое топливо украинцам по регулируемому тарифу.