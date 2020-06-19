Сенниченко озвучил убытки 'Центрэнерго' в 2019 году

Государственная компания "Центрэнерго" в 2019 году получила прямой ущерб в 1,98 млрд гривен. При этом по итогам 2018 года прибыль была на уровне 500 млн грн.

Об этом во время брифинга в пятницу заявил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, сообщила "Экономическая правда".

"Один из первых задач, которую реализовал новый руководитель "Центрэнерго" – завершил подготовку отчета "Центрэнерго" за 2019 год. То есть государство теперь знает финансовые результаты государственной компании по 2019 год. Можно сказать, что 2018 компания закончила с прибылью 500 млн гривен, по результатам 2019 года прямой ущерб составляет 1,98 гривен", – сказал Сенниченко.

Также сообщается о кредиторской задолженности в размере около 4 млрд гривен.

Если сравнить активы "Центрэнерго" и ее задолженность, то компания отрицательную стоимость 1,4 млрд гривен. Сенниченко напомнил, что по оценкам экспертов с 2004 года из компании вывели около 100 млрд гривен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Центрэнерго" по состоянию на начало июня имело около 4 млрд грн кредиторской задолженности.

Государственная компания "Центрэнерго" недополучила 847 млн грн дохода от продажи электроэнергии через ее поставки по заниженным ценам предприятиям, связанные с одним из украинских олигархов.

Госкомпания "Центрэнерго" через фирмы-посредники, которые якобы связаны с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, покупает уголь с переплатой в России и "ДНР".