"Центрэнерго" обвинили в закупках угля с переплатой у России и "ДНР": расследование

Госкомпания "Центрэнерго" через фирмы-посредники, которые якобы связаны с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, покупает уголь с переплатой у ​​России и "ДНР".

Как говорится в расследовании журналистов Bihus.Info, с лета 2019 года "Центрэнерго" развернула сотрудничество со структурами прямо или косвенно связанными с Коломойским.

"То есть государственная энергетическая компания Украины финансирует своими деньгами российский угольный бизнес, а зарабатывают на посредничестве фирмы с орбиты Коломойского", – говорится в сюжете.

"Центрэнерго"

Так, компания "Синтез Ойл" с сентября 2019 года продала "Центрэнерго" угля на 1 млрд 600 млн грн. До этого "Синтез Ойл" не занималась углем. По данным украинской таможни, 99% угля компании пришло из России.

Вторая компания, которую связывают с Коломойским, "Нефть Форс" в 2019 году она продала "Центрэнерго" российского угля на чуть меньше, чем 1 млрд грн.

Отмечается, что среди владельцев угольных карьеров есть российские предприниматели, которых связывают с "Газпромом" и Госдумой РФ. Есть также трейдер белорусского олигарха Николая Воробья, который взял под контроль транзит российского угля и упоминается как друг украинского нардепа Виктора Медведчука.

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Кроме этого, среди поставщиков угля фирмам с орбиты Коломойского есть малоизвестные компании, которые фигурировали в журналистских расследованиях о поставках угля с "ДНР". Например, ООО "РОСТУГЛЕМЕТ" продавала компании "Синтез Ойл" антрацитовый уголь. Именно антрацит добывают на оккупированной территории Донбасса.

Журналисты отмечали, что фирмы покупали уголь по одной цене, а продавали украинской госкомпании с наценкой. Так, Трипольская ТЭС и "Синтез Ойл" покупали уголь у российской "Сибэнергоуголь" по одинаковой цене 1 975 грн за тонну. Однако у угля, купленного ТЭС, эта цена конечная, а вот "Синтез Ойл" перепродавал его "Центрэнерго" за 2 200 грн за тонну.

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Всего в фирмах-прокладках могло осесть около 300 млн грн, говорится в расследовании.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Центрэнерго" по состоянию на начало июня имело около 4 млрд грн кредиторской задолженности.