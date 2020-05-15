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16 мая • обновлено в 03:49
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Ценам на нефть спрогнозировали скачок до $40 за баррель

1.9т
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Мировые цены на нефть могут значительно вырасти уже в ближайшее время. В частности, котировки марки Brent могут подняться до отметки 40 долларов за баррель.

Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. По его мнению, позитивный прогноз связан, прежде всего, с некоторым восстановлением спроса на сырье.

Цены на нефть

Цены на нефть

"Из-за пандемии коронавируса, а также переизбытка производства сырья спрос сильно упал, но в настоящий момент появились признаки улучшения ситуации. В частности, об этом свидетельствует последний доклад Международного энергетического агентства (МЭА), который снизил оценку падения спроса на нефть в текущем году до 8,6 млн баррелей в сутки с прежнего прогноза в 9,3 млн. баррелей в сутки. Агентство также ожидает и сокращения объемов добычи нефти, что позитивно скажется на котировках", – отметил Шевчишин.

Также росту цен будут способствовать и последние данные о сокращении запасов сырья в США – до 531,5 млн баррелей.

"И все же бурного роста ждать не стоит, так как в целом рынок опасается второй волны распространения коронавируса в мире, в случае которой вновь произойдет существенное падение спроса на нефть и, соответственно, цен на нее", – подытожил аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость барреля марки Brent с поставкой в июле впервые за долгое время преодолела отметку в $32. Она поднялась на 3,4% – до $32,19.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Персона
Андрей Шевчишин
Теги
Brent нефть
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