Ценам на нефть предсказали резкий рост из-за разрушительного урагана в США

Цены на нефть в ближайшее время могут взлететь до $51, если ее производителям понадобится компенсировать убытки от разрушений, причиненные ураганом "Лаура" в Мексиканском заливе.

Об этом в прогнозе OBOZREVATEL сказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов. Сейчас баррель марки Brent торгуется в пределах $45.

"Направление цен будет во многом зависеть от новостей из Мексиканского залива, где ждут прихода урагана "Лаура". Он уже обрушился на побережье США, убив по пути два десятка человек на Кубе", – сказал Гойлов.ов

Нефтедобывающие компании эвакуировали персонал с 310 морских объектов. Падение добычи составило 1,56 млн баррелей в сутки, что составляет 84% морской добычи.

"Такая активность вызвана опасениями повторения разрушений 15-летней давности, которые нанес ураган "Катрина". Тогда добыча в Мексиканском заливе упала на 90%. Если масштабы ущерба от "Лауры" для нефтяной отрасли США превысят потери 2005 года, мы увидим ощутимый скачок цен на нефть. Не исключено, что баррель Brent может "взлететь" и до $51", – подытожил эксперт.

Впрочем, если убытки от непогоды окажутся небольшими, то нефть будет дешеветь и стоимость сырья марки Brent может упасть до $40 за баррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в пятницу, 28 августа, продолжили колебаться на фоне урагана, бушующего в Мексиканском заливе.

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