Ценам на нефть предсказали новое падение

Мировые цены на нефть начали расти после резкого снижения на прошлой неделе. Однако в ближайшее время они могут упасть на несколько долларов.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в ноябре поднялась до $39,95 за баррель (+0,3%). А октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали до $37,53 (+0,53%).

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Fututres в понедельник, 14 сентября.

Цены на нефть марки Brent TheICE

Цены на нефть марки WTI. TheICE

Что будет с ценами дальше

Одним из главных факторов, которые сдерживают рост цен на нефть является кризис в авиаперевозках и снижение спроса у основных потребителей сырья, в комментарии OBOZREVATEL отметил аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

"Пока они не оставляют надежд на стремительное восстановление нефтяного рынка. На этой неделе ожидается дальнейшее падение цен на нефть марки Brent до отметок $35-36 за баррель. Темпы падения будут снижаться, но и рост выше $40 тоже пока не просматривается", – сказал Гойлов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе цены на нефть остановили падение. Однако стоимость эталонной марки Brent так и не смогла подняться выше психологической отметки в $40 за баррель.