Под угрозой больницы: стало известно о последствиях нового расчета коммунальных тарифов

Отмена Кабинетом министров ограничения на предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение может привести к неконтролируемому росту тарифов.

Об этом сообщается в материале портала "Наше місто". Без постановления №560 от 26.06.2019 эксперты прогнозируют повышение цен за коммуналку, как минимум, на 30%.

Журналисты отметили, что в результате может пострадать сфера здравоохранения. Так, по словам главного бухгалтера департамента охраны здоровья населения Днепровского горсовета Ольги Воронько, из-за новых правил местным властям придется выделять из городского бюджета больше денег на дофинансирование медицинских учреждений. Вследствие этого какая-то из городских отраслей может недополучить необходимых средств.

"Конечно же, мы все надеемся, что подорожания не будет. Но если все-таки случится, то расходы на коммунальные услуги возрастут, и из городского бюджета придется выделять десятки миллионов гривен на содержание учреждений здравоохранения. Как нам известно, 89-я статья бюджетного кодекса предусматривает содержание этих учреждений только за счет средств городского бюджета", – сказала Воронько.

Коммунальные платежи Коллаж

"Государственный бюджет на первый квартал 2020-го выделяет медицинскую субвенцию в размере 200 млн гривен. Но этих средств недостаточно даже на выплату заработной платы медицинским работникам. По нашим расчетам, эта сумма должна составлять 233 млн гривен. И это только на зарплату.

Поэтому городской бюджет вынужден выделять средства и на повышение заработной платы, и на все другие защищенные и не защищенные статьи доходов. В первом квартале эта сумма уже достигает более 50% от выделенных государственным бюджетом средств", – добавила главный бухгалтер.

Отмечается, что во время недавнего визита в Днепр министр образования Зоряна Скалецкая пообещала, что чудо в украинской медицине наступит с 1 апреля 2020 года.

До этой же даты медучреждения обязаны выполнить ряд требований, чтобы подписать договор с Национальной службой здоровья Украины. Одними из основных являются компьютеризация медицинских учреждений и оснащение их необходимым высококачественным медицинским оборудованием, на что также нужны деньги.

"К 1 апреля 2020 года все учреждения вторичного звена должны выполнить все требования. Иначе НСЗУ не будет закупать медицинские услуги в учреждениях всех уровней оказания медицинской помощи, которые их не выполнили", – пояснила Воронько.

Генеральный директор Коммунального некоммерческого предприятия "Клиническая больница скорой медицинской помощи" ДГС Виктория Корпусенко в свою очередь подчеркнула, что больницы требуют больших финансовых вложений.

"Больница скорой медицинской помощи – это лечебное учреждение, где оказывается медицинская помощь самой тяжелой категории больных... То есть, это те категории, лечение которых изначально наиболее дорогостоящее.

Кроме того, наша больница занимает очень большую площадь. Это территория около 4-х гектаров, общая площадь корпусов около 22 тыс. кв. метров. И все это требует очень серьезных финансовых вложений для того, чтобы обеспечить беспрерывный процесс оказания медицинской помощи в круглосуточном режиме", – сказала Корпусенко.

По ее словам, в год на содержание больницы уходит около 9-10 миллионов гривен. На лечение одного пациента – от 1 до 2,5 тысяч гривен в день.

"Эти и другие потребности обеспечивает город. И если повысить цену на тот или иной спектр услуг, то где-то будет не хватать денег, потому что городской бюджет же не резиновый.

Поэтому отмена граничного тарифа – это не самое правильное решение. Пострадает не только бюджет города, но и все, кто от него зависят", – заявила Корпусенко.

Как писал OBOZREVATEL:

Решение "О признании утратившим силу постановления от 26 июня 2019 года №560" было принято на заседании Кабмина 15 ноября.

С соответствующей просьбой к премьер-министру Алексею Гончаруку обратилась Ассоциация городов Украины.

Кроме того, в Минэнерго заявили, что отмененное постановление противоречило требованиям МВФ и ставило под угрозу отключения отопления и горячего водоснабжения.

О том, как новое решение правительства повлияет на стоимость отопления – читайте в нашем материале по ссылке.

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